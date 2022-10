Putin umiliato? Così Macron alimenta la narrazione russa | dicono gli esperti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il presidente francese Emmanuelè tornato a parlare della guerra in Ucraina intervenendo all’assemblea interreligiosa “Il grido della pace” promossa dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma. Lo ha fatto chiedendo a papa Francesco di telefonare al presidente russo Vladimir, al patriarca ortodosso russo Kirill e al presidente statunitense Joe Biden, per “favorire il processo di pace” in Ucraina. Proposta accolta positivamente dal Cremlino, come ha riferito il portavoce Dmitri Peskov. “Non lasciamo che la pace oggi sia catturata dal potere russo”, ha detto alla conferenza. “Oggi la pace non può essere la consacrazione della legge del più forte né il cessate il fuoco che definirebbe uno stato di fatto”. Ha poi sostenuto che “una pace è possibile”, ma “è quella che loro decideranno”, ha detto riferendosi agli ucraini, “e che rispetterà i diritti ...

Liberoquotidiano.it

... sicuramente) e ha trattenuto tirandolo per la giacca il compagno Li Zhanshu che voleva ... Tempestive sono arrivate le congratulazioni diche spera di rafforzare la cooperazione con ...L'annuncio della mobilitazione parziale da parte di Vladimir, ormai diverse settimane fa, ha gettato nel panico gli uomini russi in età militare, tutti preoccupati di essere mandati a combattere in Ucraina. In migliaia, quindi, si sono mossi verso i ... Putin umiliato, la fuga col jet privato: un terremoto al Cremlino Non osava credere nessuno alla potenza spirituale dei segni. Il 2 ottobre all’Angelus, Francesco si era umiliato posando ai piedi Putin «una supplica» perché, «almeno per amore del proprio popolo» si ...Francesco al Colosseo per l’incontro di Sant’Egidio: «Non siamo neutrali, ma schierati per la pace. Non cadiamo nella trappola dell’odio per il nemico, disinneschiamo il conflitto con l’arma del dialo ...