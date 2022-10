Agenzia ANSA

Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto chefino al 31 dicembre prossimo le limitazioni al commercio su alcuni tipi di prodotti e materie prime con i cosiddetti Paesi ostili. Ne dà notizia l'agenzia Ria ...2022 - 10 - 26 12:15:20a fine dicembre limite commercio dei Paesi ostili Il presidente russo Vladimirha firmato un decreto chefino al 31 dicembre prossimo le ... Putin estende a fine dicembre limiti commercio Paesi ostili - Ultima Ora Arrestato in Norvegia un ricercatore: diceva di essere brasiliano, gli investigatori sospettano sia una spia russa che raccoglieva informazioni riservate. In tutta Europa intensificate le indagini per ...In Ucraina, missili e droni russi prendono di mira principalmente le infrastrutture critiche. Un terzo delle centrali elettriche è stato distrutto. "Mosca ...