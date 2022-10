Putin assiste alle Manovre Tuono | le esercitazioni delle forze nucleari russe

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono partite lesotto la diretta sorveglianza del presidente russoche dal suo ufficio ha potutoredirette videoGrom (ovvero) con lanci dei missili balistici, movimenti di flotta e squadriglie aeree. "I compiti previsti durante l'addestramentodi deterrenza strategica sono stati completamente completati, tutti i missili hanno raggiunto i loro obiettivi", si legge in un comunicato del Cremlino. Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha detto ache leconsistevano in una simulazione di “ un massiccio attacco nucleare da parte dioffensive strategiche in risposta ...

Nato: "Russia non usi falsi pretesti per escalation" " Vladimir Putin sta perdendo sul terreno e sta rispondendo con attacchi sui civili e con una retorica nucleare". La Russia "non usi falsi ...'Il potenziale di conflitto nel mondo nel suo insieme, così come a livello regionale, rimane molto alto . Stanno emergendo nuovi rischi e sfide ...Vladimir Putin assiste alle esercitazioni nucleari di Mosca e avverte gli Usa e l'Alleanza atlantica: "Il rischio di conflitto nel mondo e ...