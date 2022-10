Pubblicare i dati della 104 del personale scolastico nel calendario ferie | anche se per errore | espone la scuola a sanzione

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il Garante per la privacy con il doc. web n. 981136 n. 290 del 1 settembre 2022 affronta il caso avente per oggetto la pubblicazione, sul sito istituzionale di unanonché sul portale “CLASSEVIVA” utilizzato dall’Istitutocon funzionalità di registro elettronico, di una circolare riguardante leestive dei collaboratori scolastici recante, in L'articolo .