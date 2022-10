Psg | primo contratto da professionista per il fratello dell'ex Juve

Commenta perIl centrocampista portoghese del Paris Saint - Germain, Vitinha vede come un privilegio giocare dietro ai tre tenori: ' Messi, Neymar e Mbappé ci lasciano a bocca aperta'.Commenta perNon è stata una coincidenza fortunata. Quella che ha visto l'intervista di Angel Di Maria, ... quella che prevede un ritorno in campo la prossima settimana in vista dei match con...Gli investimenti del PSG hanno introdotto un altro elemento e al di fuori della ... Ciò che va di pari passo con questo è un efficace controllo dei costi. Il FFP è il primo tentativo. È stato in ...Non è stata una coincidenza fortunata. Quella che ha visto l'intervista di Angel Di Maria, rilasciata in Argentina qualche settimana fa, essere trasmessa e rilanciata proprio mentre la Juve doveva aff ...