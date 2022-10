Produrre energia elettrica grazie alle onde del mare | ecco come

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’azienda irlandese Ocean Energy ha sviluppato il più grande dispositivo al mondo per. Dopo aver testato con successo la tecnologiaHawaii, l’azienda coordinerà il progetto europeo Wedusea e costruirà un impianto da 1MW di potenza al largo delle coste della Scozia. Si tratta di una innovativa tecnologia che producein modo sicuro, sostenibile ed economico. Il progetto Wedusea Il progetto Wedusea (Wave energy demonstration at utility scale to enable arrays) si propone di mostrare la fattibilità tecnica ed economica dell’su grande scala, al fine di facilitare l’adozione di questa tecnologia rinnovabile in grado di...