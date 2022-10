Prima pagina Tuttosport | “Juve | chi paga i danni? Milan e Leao show”

Calcio in Pillole

L'esposizione 'cross border' di Unicredit verso la Russia e' stata ridotta 'a costi minimi, complessivamente del 50% a circa 3,1 miliardi di euro attraverso azioni proattive e disciplinate'. Cosi' il ...La maschera va tenuta in posa per almeno 15 minutidi risciacquare. Se non dovesse essere ... Ragazze, non è ancora tutto! Giratee continuate a leggere per scoprire le altre ricette di ... In prima pagina: i quotidiani in edicola oggi, 25 ottobre 2022 La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. Sono tanti gli spunti che arrivano dalla prima pagina de Il Mattino. Il noto quot ...Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, si sofferma in apertura sui risultati delle squadre italiane ieri sera in Champions League. Ecco il titolo proposto dal quotidiano in ...