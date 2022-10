(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Lancio di Tatarusanu, poi Brahim in verticale in stile Messi: rivedi il 1° gol al Monza Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...

La Gazzetta dello Sport

con Juve e Monza, adesso Leao a Zagabria. Lancio di Tatarusanu, poi Brahim in verticale in stile Messi: rivedi il 1° gol al Monza Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...... mentre il Milan si rende pericolosocon Rebic e poi con un colpo di testa di Giroud, ... Pioli non rischia Brahime lancia in formazione De Ketelaere . Il belga agisce sulla tre quarti tra ... Prima Diaz, ora Leao: il Milan e l’arte dei gol da metà campo 19.45 - Queste le formazioni ufficiali di Dinamo Zagabria-Milan, quinto turno dei gironi di Champions League: DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Dinamo Zagabria-Milan in diretta dal prepartita al risultato finale. Martedì 25 Ottobre ...