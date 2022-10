Premio Penisola Sorrentina | riconoscimenti al film Leonora Addio e alle attrici Confalone e Mazzamauro

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il’ firmato dal regista Paolo Taviani, leMarinae Anna, gli attori Totò Cascio e Francesco Di Leva, la compositrice Rita Marcotulli, la Marina Militare: sono fra i vincitori del ‘’ annunciati dal direttore artistico Mario Esposito, la cui cerimonia si svolgerà il 29 ottobre al Teatro Tasso di Sorrento, dopo l’apertura del giorno precedente dedicata al tema della innovazione digitale nel mondo del cinema, che vedrà la consegna dei premi speciali ad Antonino Giammarino regista di ‘Anna Mendoza’, Adele Magnelli ideatrice e responsabile del progetto audiovisivo ‘La Divina Commedia in Vr: l’Inferno, un viaggio immersivo’ della Ett, Carlo Rodomonti responsabile ...

... le attrici Marina Confalone e Anna Mazzamauro , gli attori Totò Cascio e Francesco Di Leva, la compositrice Rita Marcotulli , la Marina Militare: sono fra i vincitori del 'Sorrentina'...... ma pure nel resto dellae nelle isole ci sono location da Oscar, come in Sicilia. ... Tra Porto Empedocle e questo capoluogo, inoltre, si può visitare la casa natale delNobel per la ...Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il film 'Leonora Addio' firmato dal regista Paolo Taviani, le attrici Marina Confalone e Anna Mazzamauro, gli attori ...Premio Penisola Sorrentina, attesi prestigiosi ospiti al Teatro Tasso di Sorrento questo fine settimana (28 e 29 Ottobre 2022) ...