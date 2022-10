Preghiera del mattino del 26 Ottobre 2022 | “Cambia il mio cuore”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Lo fece con la cultura, con lae con il lavoro. Un mite costruttore di pace che prese il ... Ma questo è volare troppo basso, sul contingente: Benedetto è invece patronoContinente, e ......- la parrocchia dei latino - americani - dove verrà riposta la scultura'Cristo dei Miracoli'. Come ogni anno, la grande festa è preceduta dalla Novena in San Carlo. Le notti di...AGI - Quando "l'affettuoso saluto" è lanciato, tutti scattano in piedi: destra, sinistra e centro (quel che ne rimane). Nessuno si astiene dall'applaudire Francesco cioè Bergoglio, ora che Giorgia Mel ...Al Colosseo si prega, si invoca la pace e si teme che la guerra in Ucraina possa precipitare, allargarsi e diventare un conflitto atomico. «Il grido della pace viene spesso zittito, ...