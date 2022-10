Porto | si tratta il rinnovo con un attaccante iraniano

... a Sud con il punto più orientale dell'isola diRico e a Ovest con il punto più a Sud della ... Così anche il famigerato triangolo delle Bermuda ha perso il suo splendore, anche perché sidi ...... affermando che, nel caso in esame, sidi porre in essere un'economia circolare attraverso ...all'incremento e al miglioramento delle infrastrutture stradali soprattutto verso la zona. Il ...Nel caso dell'ingresso della Cosco si tratta, così ancora Merz ... ossia l'81% - è contrario all'ingresso della Cosco Shipping Ports Limited nel porto di Amburgo.(FERPRESS) – La Spezia, 19 OTT – Si è svolta nella giornata di ieri la riunione del Tavolo Tecnico Porto, istituito il 5 ottobre scorso per la valutazione degli aspetti ambientali legati allo sviluppo ...