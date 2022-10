Porto di Amburgo ai cinesi | così la Germania ha ceduto a Cosco - Economia - quotidiano net

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La maggioranza dei tedeschi e sei ministeri contrari all'operazione, ma il cancelliere Scholz ha dato il via libera. Il gruppo cineseè presente in molti porti europei come ...

La maggioranza dei tedeschi e sei ministeri contrari all'operazione, ma il cancelliere Scholz ha dato il via libera. Il gruppo cinese Cosco è presente in molti porti europei come ...Il governo tedesco vuole sopprimere il mercato nero della droga approfondimentodi, raggiunta intesa su vendita del 24,9% alla Cina "Il governo tedesco vuole regolare il consumo e la ...La maggioranza dei tedeschi e sei ministeri contrari all'operazione, ma il cancelliere Scholz ha dato il via libera. Il gruppo cinese Cosco è presente in molti porti europei come azionista ...A comunicarlo è stato lo stesso ministero dell'Economia tedesco che ha precisato, però, che la quota si è ridotta rispetto al 35% previsto. L'accordo con Cosco desta molte critiche sull'influenza di P ...