Porno | Papa Francesco | Anche suore e preti hanno il vizio online

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) commenta Sulha messo in guardia i seminaristi. 'È unche ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, esacerdoti e. Il diavolo entra da lì'. In un incontro con i ...

ilmessaggero.it

Ilha risposto ad un seminarista che chiedeva alcome comportarsi con il mondo digitale e i social media. "Credo che queste cose si debbano usare, perché è un progresso della scienza, ...Cari fratelli, state attenti a questo", ha detto ilin un incontro con i seminaristi che studiano a Roma, che si è tenuto lunedì 24 ottobre ma del quale il Vaticano diffonde ora i contenuti. ... Papa Francesco elogia la tristezza, stato d'animo utile per capire le cose che non vanno della propria vita Papa Francesco mette in guardia i seminaristi dalla pornografia digitale e avverte che è un «vizio» anche di «sacerdoti e suore». IL PAPA E ...Papa Francesco: "Porno digitale Un vizio anche di suore e preti, il diavolo entra da lì". Lezione ai seminaristi ...