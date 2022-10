Ponte Genova | respinte tutte le eccezioni degli imputati

Respinte tutte le eccezioni sollevate dagli avvocati degli imputati del processo per il crollo delMorandi (14 agosto 2018, 43 vittime). I legali avevano chiesto l'annullamento dei due incidenti probatori, quello sullo stato del viadotto e quello sulle cause, e di tutti gli atti successivi .... Si è preso una settimana per decidere il collegio penale che deve giudicare i 59 imputati per il crollo diMorandi e questa mattina con un' ordinanza letta dal presidente Paolo Lepri ha ...Genova – Il collegio presieduto dal giudice Lepri ha respinto le eccezioni preliminari proposte dalle difese nel processo per il crollo del Ponte Morandi e la morte di 43 persone. Gli avvocati di gran ...GENOVA, 26 OTT - Respinte tutte le eccezioni sollevate dagli avvocati degli imputati del processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime). I legali avevano chiesto l'annullamento ...