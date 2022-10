Plusvalenze Juve | ritrovata la ‘carta Ronaldo’ | l’accusa della Procura

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laaccusa laper il casoper il falso in bilancio in tre stagione ed è statalaLaaccusa laper il casoper il falso in bilancio in tre stagione ed è statala. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quella carta dal valore di 20 milioni sarebbe stata omessa dal bilancio delle scorse stagioni. Secondo il pool di magistrati, il club bianconero avrebbe truccato i bilanci del 2018, 2019 e 2020 con 115 milioni di euro diartificiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

