Più stato e ideologia | è nato il melonismo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non c’era bisogno che Berlusconi, anticipando di un giorno il suo intervento di oggi al Se, dicesse chiaro e tondo che il centrodestra da ieri ha un nuovo leader in Meloni. Ma certo, il fatto che il Fondatore del bipolarismo abbia sentito il b ... sul sito.

RaiNews

... mentre di fatto è un messaggio lanciato alla Chiesa cinese: Hong Kong non èun'isola di libertà religiosa, come erafino a due anni fa. Da quando è entrata in vigore la nuova Legge per la ...Ecco allora chedella metà (il 51 per cento) concorda sul fatto che queste paure impediscano ...che vuole vietare la diffusione di contenuti sessuali - e pro - gender - nelle scuole dello. La ... Le opposizioni sul discorso di Meloni: "Un manifesto ideologico più che un discorso programmatico"