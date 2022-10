Pippo Inzaghi e Angela Robusti saranno genitori bis | svelato il sesso e il nome del bebè in arrivo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Volerà nuovamente la cicogna a casa di Filippo. L’ex calciatore, campione del mondo nel 2006, attualmente sulla panchina della Reggina e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno annunciato di aspettare il secondoil giorno del primo compleanno del piccolo Edoardo. Nel dare la bellissima notizia, la coppia haanche ile ilche daranno al nascituro! L’ex volto del dating show di Maria De Filippi è incinta di cinque mesi di una femminuccia che si chiamerà Emilia: Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia!! E sei con noi solo da cinque mesi View this post on ...

Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare è papà: è nato Edoardo diventa papà, in arrivo il primo figlio con Angela Robusti innamorato, quanti ... Primo scambio di dediche d'amore via social fra e la fidanzata . L'ex calciatore oggi allenatore e l'ex corteggiatrice di 'Uomini e donne' stanno insieme ormai da due anni e, molto riservati sulla ... Doppia festa per Pippo Inzaghi e per Angela Robusti. L'ex attaccante ed ex allenatore del Venezia, ora alla Reggina, ha festeggiato insieme alla compagna non solo il primo compleanno ...