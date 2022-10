Pioggia di critiche per Francesca Ferragni | la sorella di Chiara posta una foto che fa discutere

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)unain costume e il web la sommerge di. Ecco lache ha scatenato il web.è da pochissimo diventata mamma e ha resoper la prima volta zia del piccolo Edo. La giovane è impegnata ormai da anni con Riccardo e insieme hanno preso casa dopo aver scoperto di essere in attesa. Un bellissimo appartamento adatto anche per il la loro cagnolona Gabriella.negli ultimi anni ha scoperto di amare tantissimo lo sport e pian piano abbiamo visto il suo fisico modellarsi e scolpirsi sempre di più. I suoi addominali sono veramente invidiabili. La donna ha poi interrotto gli allenamenti quando ha scoperto di essere in attesa e proprio qualche giorno dopo ...

Sport Fanpage

Elenoire Ferruzzi ha ricevuto unadiper alcuni comportamenti ritenuti sbagliati e al limite della squalifica, uno in particolare ha catturato anche l'attenzione di Marco Bellavia , ...diper la Juventus dopo la sconfitta col Benfica in Champions League e l'aritmetica eliminazione dalla Coppa dalle grandi orecchie. Dopo il commento di Alessandro Del Piero, ecco ... Pioggia di critiche per Stroll dopo l'incidente con Alonso: Patetico, merita una squalifica ARENZANO - Dalla seconda settimana di novembre verrà revocata l'ordinanza che prevedeva la chiusura della galleria Pizzo in caso di allerta gialla e pioggia. Ad annunciarlo ... la messa in sicurezza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...