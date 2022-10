Piantedosi | il pull factor e la condanna a Strasburgo | perché le frasi del ministro dell’interno sui migranti sono fortemente opinabili

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il neoMatteoha cominciato la sua carriera al Viminale firmando una direttiva contro due navi delle Ong che salvano iin mare. Intanto un articolo de La Stampa a firma di Francesco Grignetti gli attribuisce due affermazioni che riguardano da vicino il dibattito sui salvataggio di questi anni. La prima affermazione spiega i motivi dell’ordinanza del Viminale: «Ho voluto battere un colpo per riaffermare un principio: la responsabilità degli Stati di bandiera di una nave. Ero vicecapo di gabinetto ai tempi di Maroni e fummoti dalla Corte diper illecito respingimento. Il famoso caso Hirsi. L’intera sentenza ruotava attorno al principio che se un migrante sale su una nave in acque internazionali, tutto il resto è responsabilità ...

"Piuttosto che essere influenzati dall'effettodelle operazioni SAR ( search and rescue , ... Cosa ha detto la Corte di Strasburgo sull'Italiacita poi la sentenza Hirsi che vide la ...... il cosiddetto "factor". In Europa lo sanno tutti; se ne parlava apertamente quando andavo alle riunioni di Bruxelles da vicecapo della polizia".sa che la partita sarà lunga e ...Piantedosi ieri, in un intervallo dei lavori alla Camera ... Sicilia, Calabria e Puglia. Il pull factor non esiste, né è mai esistito. Lo scriviamo qui da anni: la presenza di Ong al largo non ha mai ...La nota inviata con Tajani a Germania e Norvegia: quelle navi non rispettano la legge. Loro di difendono: "Il soccorso è un obbligo. Sempre ...