Pfizer Italia | verifica fiscale | sotto la lente i capitali all' estero Bloomberg | «Nascosti al profitti per 1 | 2 mld»

Avrebbe trasferito profitti a divisioni di altri Paesi per questoè finita nel mirino delle autorità italiane. La Guardia di Finanza in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate ha fatto scattare una verifica fiscale che è ancora in corso. Si tratta ...La Guardia di Finanza e l' Agenzia delle Entrate hanno avviato una verifica fiscale nei confronti diper una presunta evasione su profitti da 1,2 miliardi di euro . A diffondere la notizia è stata l'agenzia Bloomberg specificando che, al momento, le autorità italiane stanno svolgendo solo un'...Le indiscrezioni sono state riportate dall’agenzia Bloomberg: la verifica fiscale coordinata da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate è ancora in corso ...Morto in casa a Mestre da solo. Robert Doria aveva 26 anni e sarebbe stato stroncato da un malore o da un'overdose. Gli inquirenti indagano sulla causa, ma il giallo non ha ancora ...