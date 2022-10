Perina | ' Quello che mi ha stupito è l' afasia delle repliche dell' opposizione'

- La giornalista e scrittrice, ospite questa mattina a Omnibus, sugli interventi degli esponenti di opposizione: 'Debolezza anche nell'analisi culturale di quelle parole perché pensavo che fossero ...Ricordo anche Flavia, quando era l'unica direttrice di un giornale a capo del Secolo d'... Ecco c'è un mondo,del sindacato , che ha bisogno di essere interpretato in maniera diversa da ...Nuovi spoiler sulla registrazione di U&D del 24 ottobre: tra le dame una new entry che ha attirato l'attenzione di Riccardo Guarnieri ...Seduta dedicata alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024 in consiglio comunale con la relazione del vice sindaco Marco Perini, che ha fornito ...