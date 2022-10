Per la sua capacità di rappresentare i fatti controversi della storia geo-politica contemporanea | sfidando le formule ufficiali e canonizzate delle narrazioni storiche e giornalistiche

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) E’ “digeo-” che ha determinato la vittoria dell’artista Alessandra Ferrini sugli altri finalisti. La sua opera Gaddafi in Rome: Notes for a Film, porta a casa il Maxxi Bvlgari Prize a sostegno dei giovani artisti. Alessandra Ferrini con la sua opera “Gaddafi in Rome: Notes for a Film”. Foto: Getty Images, Courtesy Press Office Bulgari L’opera di Alessandra Ferrini è una video installazione che analizza la prima visita ufficiale in Italia di Muammar Gheddafi nel 2009, per la firma del Trattato di amicizia, partenariato e collaborazione tra Italia e Libia. Partendo dal reportage realizzato in quei giorni dal quotidiano La Repubblica, Gaddafi in Rome è un invito a riflettere ...