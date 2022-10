Per CIA Puglia i Consorzi di Bonifica occorre cambiare le cose radicalmente

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Bari. Suidicommissariatilee farlo subito. Serve stabilire nell’immediato il saldo e stralcio delle cartelle di pagamento, bisogna varare i nuovi piani di classifica e fissare nuovi parametri per il calcolo dei tributi che devono essere ancorati ai servizi effettivamente svolti. Nel Salento, inoltre, per i territori colpiti da Xylella, gli agricoltori devono essere esentati dal pagamento dei tributi. Sono queste le principali richieste che CIA Agricoltori Italiani diha esposto nell’incontro di mercoledì 26 ottobre 2022, convocato dall’assessorato regionale all’Agricoltura su richiesta delle organizzazioni agricole. All’incontro, la delegazione CIAera presente con tutte le sue ...

