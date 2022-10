Per Biden si mette male | il disastro prima delle elezioni di midterm

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In Usa, a due settimane dall'appuntamento con ledi, il tasso di approvazione del presidente Joeè sceso al 43%, mentre i candidati repubblicani continuano a dominare nei dibattiti. In questa fase del mandato, il numero uno della Casa Bianca è meno popolare di quanto non lo fosse Donald Trump, e nell'ultima settimana, secondo un sondaggio Politico/ Morning Consult, ha subito un ulteriore calo di tre punti tra i democratici (dall'83% all'80%) e un calo di due punti nel consenso degli elettori indipendenti, dal 35 al 33 percento. Intanto i candidati del partito repubblicano in alcuni duelli-chiave guadagnano terreno. In Florida, nella corsa a governatore, Ron DeSantis, il governatore attuale, che si candida al mandato bis, deve sostenere la pressione dallo sfidante democratico, Charlie Crist, ma rimane in ...