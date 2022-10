Pedrini spa festeggia 60 anni all’insegna di passione | impegno e innovazione

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Carobbio degli Angeli.spa, azienda leader nella progettazione e costruzione di impianti per il taglio, lucidatura e resinatura di pietre naturali, hato il suo 60° anno di attività a Marmomac, la fiera internazionale del settore marmo svoltasi a Verona lo scorso 27 settembre. “Questo sessantesimoversario – ricorda il titolare Giambattista– è per me un traguardo emozionante. Mi ha portato a riflettere su come tutto sia cominciato. Tutto è partito da una visione, quella di mio padre Luigi”. Proprio la visione e l’ha segnato la storia dell’azienda bergamasca che industrializzando il processo produttivo legato alla lavorazione della pietra naturale, prima degli’70 era solo artigianale, ha realizzato la prima linea ...