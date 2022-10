Paura per l’artista | un incidente la costringe a rimandare il tour

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)per l’amatissima artista, costretta a rinviare le date dei suoi concerti: necessario un intervento chirurgico, come sta ora. Date spostate per i concerti della famosa cantante che, a causa di una brutta caduta, ha riportato una frattura del femore. “Sono dispiaciuta ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Sport Mediaset

... vice primo ministro della Moldova - La miapersonale è che la Moldova sia un bersaglio più facile dell'Ucraina. Quindi,una sorta di riarmo morale della società russa, potrebbero ...Pur non essendo mai stata oggetto di sanzioni, dopo l'invasione russa dell'Ucraina le banche hanno tagliato le linee di creditodi restare impigliate in sanzioni secondarie. Di conseguenza ... Assago, che paura per Marì Ancora un’aggressione subita da turisti sul monte Faito, aggrediti da cani maremmani. Dopo la brutta esperienza capitata lo scorso settembre ...Alla Dire la psicoterapeuta, Immacolata D'Errico. "Credo che in Parlamento abbia percepito alcune difficoltà, anche nella propria coalizione" ...