(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Quest'anno abbiamo avuto unacola nazionale piuttostodovuta fondamentalmente all'andamento climatico che ha colpito per oltre il 30% il Centro sud Italia mentre per le zone ...

Libero Tv

A dirlo Andrea, dirigente settore cereali diAgrari d'Italia. "Tutto questo però non comporta allarmi sulla disponibilità della produzione alimentare - ha rassicurato- perché ...Andrea, rappresentante deiAgrari d'Italia (Cai), spiega la necessità di massicce importazioni di grano in Italia con il fatto che "negli anni i terreni più difficili da coltivare, ... Pasini (Consorzi Agrari): produzione cereali scarsa ma no allarme Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...