Parmigiano Reggiano | l' eccellenza si compra online

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) - Roccabianca, 26 ottobre 2022.L'Italia è la culla delle eccellenze enogastronomiche. Impegno, dedizione e tradizione. Sono queste le parole chiave del successo. Nel novero delle eccellenze non possiamo non citare il, orgoglio e simbolo d'italianità nel Mondo. Presente e futuro si fondono oggi nel progetto de La Grande Bottega Italiana, nata per valorizzare questo straordinario prodotto grazie all'innovazione della rete digitale. La filiera controllata Und'nasce dalla cura meticolosa di tutta la filiera. All'interno dell'Azienda Agricola Mondo Piccolo, più di duemila bovine, esclusivamente da latte, vengono nutrite solamente con ciò che offre la terra. Il fieno rappresenta il 65% della loro dieta ed è totalmente naturale, privo di ...

Italia Oggi

... nel cuore dell'Emilia, ed è ambasciatore nel mondo di questo territorio, attraverso la valorizzazione di eccellenze come ile la promozione del turismo nelle affascinanti Terre ...... tra i quali troviamo la 'Bruschetta al pomodoro fresco e basilico', il 'Culatello e prosciutto crudo di Parma', il '' e, non da ultimo 'Gorgonzola e composta di Pera'. Parmigiano Reggiano: shop online e dati export in crescita - ItaliaOggi.it Il Parmigiano Reggiano negli ultimi anni si sta affermando come il prodotto Made in Italy di punta nel panorama del mercato internazionale. Se ...Kebharu Smith, direttore della Counterfeit Crimes Unit: «I furti di domini o di account di venditori e acquirenti continuano ad aumentare, proprio per questo la collaborazione tra piattaforme di e-com ...