Papa Francesco incontra i genitori di Simone | il 19enne ucciso da un’auto sulla Prenestina

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Città del Vaticano – Ricordando, travolto ea 19 anni in un incidente stradale il 24 agostoviaa Roma, mamma Cristina, papà Alessio e la sorella Claudia, 14 anni, hannoto oggi ilal termine dell’udienza generale. Con il sorriso, “marchio di fabbrica della famiglia Sperduti”, come dice il loro parroco, don Maurizio Mirilli, all’Osservatore Romano. “Alabbiamo chiesto ‘protezione’, cioè preghiera, sostegno, speranza, forza di vivere un dolore così grande“, dice la mamma del ragazzo. “Non abbiamo odio, non proviamo rancore per la persona che ha causato l’incidente: sarà la giustizia a fare il suo corso”. La mamma ha dato aluna foto del diciannovenne: ne ha scelta una “con il sorriso, perché tutti lo ...