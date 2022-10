Papa Francesco choc | “Anche preti e suore guardano porno | il diavolo entra da lì”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott – “”. E’ la denunciadi, infuriato contro quella che considera una deriva molto pericolosa. Così il Pontefice ha voluto mettere in guardia i seminaristi dallagrafia digitale, affermando che si tratta di un “vizio” sin troppo diffuso. “Lo dico a chiare lettere. Non dirò: ‘Alzi la mano chi ha avuto almeno un’esperienza di questo’. Non lo dirò. Ma ognuno di voi pensi se ha avuto l’esperienza o ha avuto la tentazione dellagrafia nel digitale. È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, esacerdoti e. Ilda lì. E non parlo soltanto della ...

Cari fratelli, state attenti a questo", ha detto ilin un incontro con i seminaristi e i sacerdoti che studiano a Roma.- - > Illunedì 24 ha incontrato i sacerdoti e i seminaristi che studiano a Roma - Vatican Media . Lunedì scorso, 24 ottobre,ha incontrato in Vaticano i seminaristi e i sacerdoti che studiano a Roma. Ne è scaturito un bel dialogo, di cui la Santa Sede ha pubblicato il testo, che proponiamo qui di seguito. ...ROMA. "Attenti, il vizio del porno sul web ce l'ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e suore. Il diavolo entra da lì". Così il Papa mette in guardia oggi i seminaristi. "E non ...“Non è il mio mondo. Ma voi dovete usarli, dovete usarli solo per questo, come l’aiuto per andare avanti, per comunicare: questo va bene”. Così il Papa ha risposto alle domande dei seminaristi e sacer ...