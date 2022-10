Papa Francesco bacchetta suore e preti | ' Anche loro hanno il vizio di guardare porno online'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sulha messo in guardia i seminaristi . 'È unche ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, esacerdoti e. Il diavolo entra da lì'. In un incontro con i ...

Cautela sulle concrete possibilità di risultati, una punta di scetticismo nei confronti del Cremlino , ma disponibilità a provarci. La diplomazia vaticana si muove guardinga, ma si muove, per ...Sul pornoha messo in guardia i seminaristi . 'È un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e suore . Il diavolo entra da lì'. In un incontro con i seminaristi ...Papa Francesco ha dato una disponibilità di massima al presidente francese, Emmanuel Macron, a mediare fra Russia e Ucraina. È quanto riferiscono fonti di “Agenzia Nova” che così commentano le parole ...I preti di Francesco . Come li vuole nel nostro tempo mentre il mondo cambia rapidamente. Entro la persistente attualità del rapporto scienza e ...