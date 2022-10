Papa Francesco | “Anche suore e preti hanno il vizio del porno sul web”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CITTÀ DEL VATICANO –mette in guardia i seminaristi dallagrafia digitale e avverte che è un “di “sacerdoti e”. “È unche ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, esacerdoti e. Il diavolo entra da lì. E non parlo soltanto dellagrafia criminale come quella degli abusi dei bambini: questa è già degenerazione. Ma dellagrafia un po’ ‘normale’. Cari fratelli, state attenti a questo”, ha detto il pontefice oggi in un incontro con i seminaristi e i sacerdoti che studiano a Roma. L'articolo L'Opinionista.

"La pornografia digitale è un vizio che ha tanta gente, tanti laici, tante laiche, e anche sacerdoti e suore ". Lo ha affermato ricevendo in Vaticano i seminaristi e i sacerdoti che studiano a Roma. "C'e anche un'altra cosa, " ha spiegato Bergoglio " che voi conoscete bene: la pornografia digitale. Lo dico a ...