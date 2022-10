Papa Francesco | «Anche preti e suore hanno il vizio del porno»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Incontrando i seminaristi Bergoglio ha messo in guardia i futuri prelati dal guardare contenutigrafici digitali: «Il Diavolo entra da lì». Ha poi detto di non avere un cellulare e di non usare i social

La pornografia digitale è un vizio anche per preti e suore: parole di Papa Francesco che ha messo in guardia i seminaristi. "È un vizio che ha tanta gente, tanti laici ma anche sacerdoti e suore. il diavolo entra da lì. E non parlo soltanto della pornografia criminale