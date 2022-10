Panno del Casentino | vertenza chiusa Annunciata la revoca dei licenziamenti

L'imprenditore ha acquisito l'immobile e oggi sarà in fabbrica a Soci 'Operazione etica più che economica'. La gestione produttiva resta agli ...Rimarremo stupidi dell'efficaciadentifricio, il quale tornerebbe utile per effettuare anche ... e poi potremo strofinare delicatamente con unmorbido. Quando risciacqueremo il tutto, ...Revocata la procedura di licenziamento collettivo per i 18 dipendenti della Manifattura del Casentino di Soci a Bibbiena. E' quanto dichiarato dal curatore al tavolo di crisi con la Regione ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...