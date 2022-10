Pagelle Dinamo Zagabria-Milan | i voti di Tuttosport | super Theo e Leao

APPROFONDIMENTIZagabria - Milan: Leao meraviglia (7,5), Gabbia perfetto, De Ketelaere è un oggetto misterioso (5) La cosa meno comprensibile è che Allegri abbia cominciato lentamente ......30 Modena - Trentino CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45 Lazio - FC Midtjylland 18:45 Zurigo - Bodø/Glimt 18:45 PSV - Arsenal 18:45 AEK Larnaka -Kiev 18:45 Fenerbahçe - Rennes 18:45 Ludogorets - ...Un gol e tanto altro nella prova di Matteo Gabbia, che nel 4-0 del Milan in casa della Dinamo Zagabria è stato uno dei migliori in campo. Per La Gazzetta ...TATARUSANU 6,5 Niente di incredibilmente complicato ma sempre attento. Per il momento non ha mai fatto rimpiangere Magic Mike KALULU 6,5 Dove lo metti gioca e non sbaglia mai. KJAER 6,5 ...