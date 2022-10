Globalist.it

... il primo al mondo a colpire una banca commerciale per le sue attività ad alto rischio nel settore del petrolio e del gas Da oltre 10 anni,France, Friends of the Earth France e Notre Affaire à ...... Emergency, Euro - Med Rights, Europasilo, Intersos, Mani Rosse Antirazziste, Medici del Mondo Italia, Mediterranea, Medici Senza Frontiere, Movimento Italiani Senza Cittadinanza, Open Arms,... Oxfam contro Bnp Paribas (principale finanziatore dell’industria dei combustibili fossili in Europa Da oltre 10 anni, Oxfam France, Friends of the Earth France e Notre Affaire à Tous denunciano le pesanti responsabilità della finanza nella crisi climatica. Dopo aver a lungo dialogato con le banche ...A Buenos Aires dal 19 al 21 ottobre il Cities Climate Leadership Group, dove sindaci ed esperti discuteranno di misure, soluzioni e progressi per contrastare ...