Ostia | la scuola di via Mar dei Caraibi nel mirino dei ladri | terza irruzione in pochi giorni

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)– Il plesso dell’Ic di via Mar deineldei. Questa mattina, il personale scolastico ha infatti trovato le porte della palestra aperte. E proprio dalla palestra hanno rubatopalloni. Non è la prima volta che accade. Quello di stanotte è infatti il terzo furto nellain. Il primo risale al 19 ottobre, ma l’allarme (installato durante l’estate dal X Municipio) ha messo in fuga i malviventi. Anche il secondo colpo è andato a vuoto: oltre alle porte aperte all’indomani è stato trovato diverso materiale spostato. Poi, stanotte, il furto di palloni e di materiale sportivo dalla palestra, dove però l’allarme era disattivato. Sulla vicenda indagano gli agenti di Polizia di Stato del X ...

