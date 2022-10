Oroscopo del mese di novembre di Paolo Fox | benvenuti nel mese dello Scorpione | ci saranno grandissimi cambiamenti

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’astrologoFox presenta le sue previsioni per ildi2022: sotto l’influenza del segno, molti segni si troveranno davanti alla necessità di cambiamento e decisioni da prendere in urgenza. Ariete Ildisarà particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo. I problemi sul lavoro non mancano ma la seconda metà delsarà tranquilla. Toro La chiave del successo è l’accettazione, non bisogna imporsi sugli altri ma coinvolgere tutti. Raggiungere il risultato finale è il vostro obiettivo, ma da soli non potete riuscirci Gemelli Non c’èin cui in amore siete fortunati, attualmente, i sentimenti ...

Branko 26 ottobre Ariete È un momento di riconciliazione con se stessi e con il mondo. Medita, prendititempo per stare ...È interessante anche approfondire la provenienzanome 'Halloween' , che in irlandese è 'Hallow E'en', e deriva dalla forma contratta di 'All Hallows' Eve' dove 'Hallow' sta per 'Santo'. La ...… Chi ha paura dell’eclissi di Luna in Scorpione! Niente paura, è una Luna nuova che tenderà nella sua azione viscerale a portare fuori delle verità, delle consapevolezze per i dodici che se usate be ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...