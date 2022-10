Ornella Vanoni (88 anni) inciampa in una buca e si frattura il femore. Tour rinviato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)si è rotta ildopo essere caduta su un marciapiede a Milano, per colpa di una. A raccontarlo è stata la stessa cantante attraverso una nota in cui ha comunicato lo slittamento del suo“Le donne e la musica”, che doveva partire il prossimo 10 novembre da Firenze. “Sono dispiaciuta, ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio – ha raccontato -. Forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e voi”, ha concluso l’artista, che dopo essere stata operata è in buone condizioni di salute. “Torno a denunciare la pessima manutenzione delle strade e dei marciapiedi di Milano. A farne le spese nei giorni scorsi è stata, artista che ...