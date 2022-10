Operazioni antimafia fra la Sicilia e la Puglia | smantellata la famiglia Sangani

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Con un’operazione coordinata dalla Direzione distrettualeetnea – 30 gli indagati – lo Stato torna, finalmente, a fare lo Stato smembrando lamafiosa dei, attiva a Randazzo come articolazione territoriale del clan Laudani per il quale gestiva il traffico e lo spaccio di stupefacenti e la riscossione del pizzo dalle attività economiche della zona, i cui titolari venivano intimiditi con minacce e danneggiamenti per costringerli a sottostare al pagamento delle tangenti. Oltre 200 carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale etneo, nelle province di Catania, Cagliari e Rimini. I 30 indagati dell’operazione “Terra bruciata” sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze ...

Secolo d'Italia

