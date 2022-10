Operazione antimafia tra Bari | Taranto e Palermo | diciannove arresti Ai domiciliari il presidente del Foggia Accuse a vario titolo | reati di droga | corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nicola Canonico, imprenditore barese ed ex consigliere regionale della Puglia, è agliper ipotesi di reato legata a vicende elettorali. Non solo ildelcalc (Canonico appunto) fra i politici o ex politici arrestati: Francesca Ferri, consigliera comunale di, è in carcere. Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla Direzione Distrettualedi: IN CORSO DI ESECUZIONE UN’ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE NEI CONFRONTI DI 19 PERSONE PER ASSOCIAZIONE DI TIPO, ESTORSIONE, ASSOCIAZIONE FINALIZZATA ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA ...