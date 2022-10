Oggi 26 ottobre | San Folco da Pavia | Pastore giusto e affettuoso che si spende per la pace

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sanda, si distinse per la sua opera di mediazione e pacificazione tra le due città rivali di Piacenza e. Questo straordinario pacificatore nasce in una famiglia irlandese trapiantata a Piacenza: gli Scotti., o Fulco, è il santo di, la città lombarda dove riposano le sue L'articolo26: Sandache siper laproviene da La Luce di Maria.

in campo per la prima volta anche Tsitsipas e Medvedev , impegnati rispettivamente contro l'austriaco Novak e il georgiano Basilashvili. ATP Vienna, il programma disu Sky ore 14, Garin - ...ricorrono i quattro anni di Steven Zhang da presidente dell'Inter. Quattro anni con tre trofei ... 7 giorni offerti se attivi entro il 26. Continua Anniversario Presidente Ecco Marotta Colpo ...(Agenzia Vista) Roma 25 ottobre 2022 Il leader Giuseppe Conte ha raggiunto Beppe Grillo all'hotel Forum, dove il garante e fondatore del Movimento è arrivato nel pomeriggio. Sulla finestra della sua ...Il presidente della Fraternità di Cl: l’incontro con il Papa è andato oltre ogni aspettativa. «Il Pontefice ci ha ricordato che don Giussani è un bene per tutta la Chiesa" ...