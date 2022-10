“Oddio | che succede” Choc al GF Vip | le sue urla e parolacce dal confessionale

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non sono belle giornate quelle che sta trascorrendo Elenoire Ferruzzi nella spiata dimora del GF Vip 7. Di certo nemmeno per Nikita Pelizon che, anche per colpa dell’altra, si sta guadagnando la fama di vippona più presa di mira nel reality. Tutto perché la prima crede che l’altra voglia rubarle Daniele Dal Moro. Ma lui non pensa a nessuna. Dopo averlo appreso la gieffina dalla chioma di platino è sbottata in. Gli attenti spettatori della diretta di Mediaset Extra, trasmessa anche sul sito ufficiale dello show, si sono subito accorti delledi Elenoire Ferruzzi in. La regia in quell’istante stava inquadrando i vipponi in casa quando è stato impossibile non udire l’ira funesta della concorrente del GF Vip 7. Dopo gli autori hanno richiesto inAntonino Spinalbese, che era ...