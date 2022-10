Nuovo Parlamento | prime leggi | “Alzare il tetto del contante a 10mila euro”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)il ‘’ dei pagamenti e/o prelievi di denarodagli attuali 2.000alla volta a 10.000alla volta. Nel giorno del voto di fiducia al Governo Meloni in Senato, la Lega fa sapere in una nota di aver depositato un progetto di legge che potrebbe concretizzarsi anche nell’ambito della legge di bilancio, entro fine anno. La prima firma è quella di Alberto Bagnai.ildi spesa in denaroè una “proposta di buon senso della Lega, in linea col programma del Centrodestra e con altri paesipei. Meno burocrazia, più libertà“, ha affermato il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini su Facebook. Gli ha fatto eco il senatore di FdI, Giovanbattista Fazzolari, molto vicino a Giorgia ...

Fondazione Openpolis

