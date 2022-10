Nuovo governo | oggi la fiducia al Senato La road map della Meloni e il sogno semipresidenzialista

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Palazzo Madama si prepara ad accogliere Giorgiaper il secondo tempo del voto disul. Ieri la Camera dei Deputati ha dato il suo via libera all’esecutivo con 235 voti a favore,...

Agenzia ANSA

...con grande chiarezza ed evidenza alla fine di un percorso costituente che deve restituirci un...puntare sulle alleanze e finire come per le politiche Il Lazio chiude dieci anni di buon, ...Il terreno di scontro tra la Presidente del Consiglio e la dem è il ruolo delle donne, in particolare nel... Il manifesto del nuovo governo, i dieci punti chiave Rishi Sunak ha ricevuto da re Carlo III l'incarico di formare il nuovo governo che dovrà risanare un buco da 50 mld di sterline nelle casse dello stato ..."Il fallimento dei risultati lo si fa ricadere sulla mancanza di tempo, tanto che se ne chiede una proroga di 6 mesi e forse, nemmeno basteranno" ...