Nuova Mercedes-Benz Classe B | ancora più ricca e sportiva

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – LaB nasce per distinguersi. Le proporzioni sportive uniche, gli interni versatili, le moderne tecnologie di guida e l’ultima generazione di MBUX rendono laSports Tourer dipronta per le piccole e grandi avventure della vita quotidiana, con un importante upgrade, sia dal punto di vista estetico, con una sportività più accentuata, che per le dotazioni, mai così ricche ed esclusive, già a dalla versione d’ingresso. Sette le versioni disponibili: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus Amg Line, Premium Amg Line, Premium Plus Amg Line, con prezzi che partono da 36.950 euro per la B 180 Automatic Executive. Foto: ufficio stampaItalia (ITALPRESS). L'articolo ...

Classe AClasse B AllestimentiCLASSE A 2023: MOTORI E PREZZIClasse A parte ora da 35.120 euro , e non - come prima - da 28.440 euro. Il gap si deve sia alla ... Nuova Mercedes GLC Coupé, le foto spia anticipano il debutto Poco onestamente dopo quanto fatto dalla Mercedes negli ultimi otto anni ... L'ho presa come un'era totalmente nuova, non c'erano garanzie di successo. Io chiaramente sono qui per vincere gare, non mi ...