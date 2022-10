“Nulla sulla lotta al precariato Dalla Meloni solo retorica”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Onorevole Vittoria Baldino, deputata M5S, partiamo dal Reddito di cittadinanza. Ci dobbiamo preparare alla sua abolizione? “Io non sono rimasta stupita dalle dichiarazioni in merito della premier Giorgiaperché ha ripetuto quello che ha sempre annunciato in campagna elettorale. Sono rimasta invece stupitanomina di una ministra del Lavoro (Marina Calderone, ndr) che non ha mai dichiarato di essere contraria al Reddito di cittadinanza, anzi. Bisogna vedere quale linea prevarrà. Anche di recente il Rapporto Caritas ci dice che non è il momento di depotenziare il Rdc ma non perché l’abbiamo fatto noi ma perché era una misura attesa nel nostro Paese da molti anni e che si è rivelata essenziale soprattutto durante la pandemia e anche oggi, che siamo in una situazione economica analoga a quella del 2020, è cruciale. E mi faccia dire ancora una ...

LA NOTIZIA

