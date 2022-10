Nucleare | la Francia vuole rientrare dalle perdite | il settore non interessa più nessuno Tranne l’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) di Michele Sanfilippo Le critiche che Emmanuel Macron ha ricevuto, in patria, per essere stato il primo capo di stato ad incontrare la neo primo ministro Meloni danno la misura della fretta che ha ladi portare in porto quello che è il suo maggior interesse che riguarda Edf, l’agenzia dell’energia francese, che versa in uno stato finanziario preoccupante soprattutto a causa del. Gli investimenti fatti per ildi quarta generazione non hanno dato i risultati sperati e sono in molti a sostenere che, di fatto, non esiste. Già prima della campagna elettorale quasi tutto il centro destra, ci metto dentro anche Calenda e Renzi, avevano annunciato che, in caso di vittoria alle elezioni, avrebbero puntato sulla fissione. Del resto, questa ipotesi l’aveva fatta balenare anche il ministro della ...