Novena alla Anime del Purgatorio per affidarsi alla loro potente intercessione | 3° giorno

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La nostra preghiera è una carezza d’amore per, un sollievo nella pena dell’attesa di poter raggiungere finalmente il Paradiso. Ledel, sonosante, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. Lapurificazione è infatti molto dosa e non possono più pregare per sé stesse, L'articolodelper3°proviene da La Luce di Maria.

... i fedeli si raduneranno davantiCattedrale per intonare, in segno di fratellanza, l'inno ... Come ogni anno, la grande festa è preceduta dallain San Carlo. Le notti di preghiera cominciano ...'Ladei Defunti - ha spiegato l'assessore ai Servizi civici Marta Brusoni - è una grande ... Limitatamentefascia oraria tra le 12 e le 13,30, è consentito l'ingresso esclusivamente alle ... Inizia la novena dei Defunti: tutte le modifiche per l'accesso ai cimiteri “In occasione della novena dei Defunti, da oggi al 2 novembre, tutti i cimiteri cittadini restano aperti al pubblico dalle 7.30 alle 16.30, con chiusura alle 17”. Lo hanno comunicato ieri i responsabi ...In particolare, nel cimitero di Staglieno verrà attivato un minibus gratuito per le persone con difficoltà di deambulazione ...