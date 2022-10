(Di mercoledì 26 ottobre 2022), 26 ott. (Adnkronos) - Unno implicherebbe una", avvertono Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Pyongyang si troverebbe a fare i conti con una "schiacciante e decisiva", ha detto il vice ministro degli Esteri del governo di, Cho Hyun-dong, citato dai media sudcoreani dopo consultazioni trilaterali a. I tre Paesi, riporta l'agenzia Yonhap, hanno sollecitato la Corea del Nord ad astenersi da ulteriori "provocazioni" e hanno messo in guardia da una". Usa, Giappone e Corea del Sud hanno concordato di "rafforzare la deterrenza per contenere la minaccia militare ...

La Svolta

... dopo una serie di lanci missilistici da parte di Pyongyang, che presentato queste operazioni come una 'reazione legittima' alle provocazione. Tra i lanci effettuati dalla Corea del Nord, anche ...... dopo una serie di lanci missilistici da parte di Pyongyang, che presentato queste operazioni come una 'reazione legittima' all provocazione. Tra i lanci effettuati dalla Corea del Nord, anche ... Ultimo'ora: Nordcorea: Usa, Tokyo e Seoul, 'risposta senza precedenti in caso test nucleare' Seul, 14 ott. (AdnkronosDpa/Europa Press) - La Corea del Sud ha accusato l'esercito nordcoreano di aver sparato tra i 90 e i 200 proiettili di artiglieria nel Mar Giallo e altri 90 nelle acque ...Roma, 11 ott. (askanews) - I media di stato nordcoreani hanno pubblicato una serie di foto del leader supremo Kim Jong Un mentre assiste e coordina lanci di missili balistici. Tra queste, anche uno ch ...